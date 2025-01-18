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لبنان

عن عدد وزراء الحكومة.. هذه آخر المعلومات

Lebanon 24
18-01-2025 | 13:28
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أن شكل الحكومة العتيدة بدأ يتبلور، مشيرة إلى أنها ستضم 24 وزيراً بينهم 5 وزراء شيعة لـ"الثنائي" و 5 سنة ووزيرين درزيين.
 
وأوضحت "الجديد" أنه في ما خصّ الحصة المسيحية، فإنه في حال اعتماد قاعدة "الوزير الواحد مُقابل 5 نواب"، فإن "القوات اللبنانية" ستُطالب بـ4 حقائب وزارية، 2 منها الطاقة والخارجية.
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في المقابل، أشارت "الجديد" إلى أنَّ "التيار الوطني الحر" يُطالب بحقيبتين، في حين أن نواب التغيير سيحصلون على حقيبتين مسيحية وسنية بينما التكتل الذي يرأسه النائب طوني فرنجية سيحصلُ على حقيبة.
 
ولفتت "الجديد" إلى أنَّ المعضلة الأساسية هي في احتساب مجموع عدد الوزراء المحسوبين على "الثنائي" و "التيار" و "المردة" كي لا يصل مجموع الوزراء إلى الثلث المعطل.
 
 








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