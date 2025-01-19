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لبنان
حصة "القوات" أكبر من حصة "التيار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-01-2025
|
01:30
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من الواضح أن "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل يريدان المشاركة في الحكومة وسيكون لهما وزيران فيها في حال اتفقا مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن باسيل تقبل ان يكون تمثيله في الحكومة الجديدة أقل من تمثيل "القوات اللبنانية" للمرة الاولى منذ العام 2008 وهذا أمرٌ له دلالاته السياسية والتمثيلية.
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وتعتقد المصادر أن الكارثة هي في تمثيل المعارضة العونية بوزير، وعندها تكون حصة المعارضة تساوي تقريبا حصة كتلة "التيار" كاملةً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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