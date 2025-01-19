حصة "القوات" أكبر من حصة "التيار"

من الواضح أن "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل يريدان المشاركة في الحكومة وسيكون لهما وزيران فيها في حال اتفقا مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن باسيل تقبل ان يكون تمثيله في الحكومة الجديدة أقل من تمثيل "القوات اللبنانية" للمرة الاولى منذ العام 2008 وهذا أمرٌ له دلالاته السياسية والتمثيلية.

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وتعتقد المصادر أن الكارثة هي في تمثيل المعارضة العونية بوزير، وعندها تكون حصة المعارضة تساوي تقريبا حصة كتلة "التيار" كاملةً.