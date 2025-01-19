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لبنان

في جنوب لبنان.. هذا ما فعله جيش العدو فجر اليوم

Lebanon 24
19-01-2025 | 02:52
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أقدم العدو الإسرائيليّ، اليوم الأحد، على تنفيذ عمليات تجريف في محيط منطقة باب الثنية، شرق سهل بلدة الخيام في جنوب لبنان.
 
ويأتي هذا الأمر وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيليّ فوق عدد من قرى وبلدات الجنوب. 
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