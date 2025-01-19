بعد شائعات وفاته.. ردّ لاذع من عون

نشر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عبر وسائل التواصل الإجتماعي بياناً علق من خلاله على الشائعات التي تحدثت عن وفاته، قائلاً إن "الموت حق ولا يمكن لأحد أن يعرف متى تأتي الساعة".

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وفي منشوره، قال عون: أما أولئك الذين يستعملون الموت في حروبهم السياسية بكل خفّة وانعدام قيم وأخلاق، فلهم ولأمثالهم كتب المتني منذ ما يزيد عن الف عام:

يا مَن نُعيتُ عَلى بُعدٍ بِمَجلِسِهِ

كُلٌّ بِما زَعَمَ الناعونَ مُرتَهَنُ



كَم قَد قُتِلتُ وَكَم قَد مُتُّ عِندَكُمُ

ثُمَّ اِنتَفَضتُ فَزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ



قَد كانَ شاهَدَ دَفني قَبلَ قَولِهِمِ

جَماعَةٌ ثُمَّ ماتوا قَبلَ مَن دَفَنوا".