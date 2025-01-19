نائب يتحدّث عن "موظفة".. ما قصتها؟

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر منصة "اكس": "من ضحايا الوقت الضائع بين حكومة تصريف الأعمال، والحكومة المنتظرة، موظفون مكلفون بمهام دقيقة ورقابية، كانوا يحاولون حماية أموال الخزينة من أطماع وجشع من إستباح لسنوات مد اليد على حقوق الدولة من بين هؤلاء دلال المعوش في وزارة الإتصالات، والتي ما إن دخلت المستشفى حتى تم الغاء تكليفها".

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