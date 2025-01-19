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لبنان

فضل الله: الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني يرغم العدوّ على الانصياع لمطالبه

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:21
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هنأ العلامة السيد علي فضل الله، "الشعب الفلسطيني على الإنجاز الَّذي تحقَّق له بالتوصل إلى اتفاق وقف النار واستعادة أسراه، ودفع  العدو  للانسحاب من غزة ووقف حرب الابادة ونزيف الدَّم والدَّمار".
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وتابع في بيان: "نحن نرى أنَّ هذا الإنجاز ما كان ليتحقَّق لولا الصمود الأسطوري للمقاومة والشعب، والمساندة العسكرية والسياسية والشعبية التي قدَّمت تضحيات كبيرة في دعم فلسطين، والأهمّ التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على هذا الطريق، والصَّبر العظيم الذي عبَّر عنه رغم حرب الإبادة،  التي استهدفت  عشرات الآلاف من  الفلسطينين، من شهداء وجرحى، والتَّدمير الهائل لبنيته التحتية، ما جعل العدوَّ الصهيوني غير قادر على تحقيق ما كان يطمح إليه من خلال عدوانه، بإنهاء مقاومة هذا الشَّعب وتهجيره، ومن ثم ارغامه  على الانصياع  لمطالبه  ما جعل العدو يعترف بأنهَّ فشل سياسياً وسقط جيشه عسكرياً".

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