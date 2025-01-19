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وجّه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين تحية لشعب غزة الجريح، وكتب اليوم عبر منصة "إكس": "اليوم تتوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة التي استمرت 15 شهرًا متواصلة، وارتكب خلالها جيش الاحتلال مجازر راح ضحيتها أكثر من 47 ألف شهيد، بينهم 18 ألف طفل، وتسببت في تشريد مئات الآلاف".وأضاف: "تحية لشعب غزة الجريح، والشكر موصول للأشقاء في مصر وقطر وباقي الدول العربية التي واصلت جهودها التفاوضية رغم كل محاولات الابتزاز الإسرائيلي والتهرب من المحاسبة. هذه لحظة مفصلية ليقف العالم أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام، وإجبار إسرائيل على احترام القوانين والقرارات الدولية. دون ذلك، ستستمر الجرائم بلا رادع."