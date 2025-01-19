Advertisement

لبنان

ياسين: تحية لشعب غزة الجريح

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1308390-638728873829881630.jpg
Doc-P-1308390-638728873829881630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين تحية لشعب غزة الجريح، وكتب اليوم عبر منصة "إكس": "اليوم تتوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة التي استمرت 15 شهرًا متواصلة، وارتكب خلالها جيش الاحتلال مجازر راح ضحيتها أكثر من 47 ألف شهيد، بينهم 18 ألف طفل، وتسببت في تشريد مئات الآلاف".
Advertisement

وأضاف: "تحية لشعب غزة الجريح، والشكر موصول للأشقاء في مصر وقطر وباقي الدول العربية التي واصلت جهودها التفاوضية رغم كل محاولات الابتزاز الإسرائيلي والتهرب من المحاسبة. هذه لحظة مفصلية ليقف العالم أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام، وإجبار إسرائيل على احترام القوانين والقرارات الدولية. دون ذلك، ستستمر الجرائم بلا رادع."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-01-19
10:35 | 2025-01-19
10:32 | 2025-01-19
10:27 | 2025-01-19
10:18 | 2025-01-19
10:14 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24