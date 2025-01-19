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لبنان

سليمان: أمل يتجدد مع بداية تنفيذ اتفاق غزة

Lebanon 24
19-01-2025 | 06:03
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كتب الرئيس العماد ميشال سليمان على منصة "أكس": "احد مبارك، لعنة الله على الحرب امل يتجدد مع بداية تنفيذ اتفاق غزة".

 
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