الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٨ أشخاص وفقًا للتالي:- توقيف المواطنين (ك.ح.) و(و.ح.) و(ع.ح.) و(م.ع.) في بلدة الحصنية – عكار، لتشكيلهم عصابة سرقة وافتعال إشكالات وإطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.- دهم منازل مطلوبين في الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطنَين (ر.ش.) و(ب.ش.) والسوري (ا.غ.) لتعاطيهم المخدرات وترويجها، وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف.- توقيف السوري (م.ع.) في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرم الاتجار بالأسلحة الحربية وتعاطيه المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".