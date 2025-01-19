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لبنان

صباح اليوم... إلى أين توجّه رئيس الجمهوريّة والسيّدة الأولى؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 06:35
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيّدة نعمت عون صباح اليوم، دير مار مارون عنايا، وضريح القديس شربل، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاباتي طنوس نعمه وعدد من الرهبان.

واضاء الرئيس عون شمعة امام ضريح القديس شربل وصلّى على نية لبنان واللبنانيين مع بداية ولايته الرئاسية . وفوجئ المؤمنون في الدير بوصول الرئيس عون وقرينته فقدموا له التهاني متمنين له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية ، والتقطوا معه الصور التذكارية.
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وفي نهاية الزيارة، تناول الرئيس عون واللبنانية الاولى الفطور مع الاباتي نعمه والرهبان، ومن ثمّ غادرا بعدها الدير عائدين إلى قصر بعبدا.
 
 
 
 
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