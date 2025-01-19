لمدّة 10 أيّام... ما الذي سيشهده أوتوستراد جدرا - وادي الزينة؟

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صدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:اعتبارًا من يوم الاثنين 20-1-2025 ستبدأ أعمال صيانة للفواصل الحديدية لجسر وادي الزينة المسلك الغربي، قضاء الشوف، الكائن على أوتوستراد جدرا – وادي الزينة، باتجاه صيدا، وتستمرّ لحوالى عشرة أيّام، وذلك من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 16:00.يرجى من المواطنين أخذ العلم، وتوخّي الحذر على المسلك المذكور، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.