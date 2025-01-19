قداس في دير سيّدة البلمند البطريركيّ

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أقام البطريرك يوحنّا العاشر، القدّاس الإلهيّ في دير سيّدة البلمند البطريركيّ، بمشاركة رئيس الدير الأرشمندريت جورج يعقوب، عميد معهد القدّيس يوحنّا الدّمشقيّ الأرشمندريت يعقوب خليل ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وحضر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس والعائلة البلمنديّة وحشد من المؤمنين.في عظته، توقّف عند معاني الرسالة التي تُليت من (كولوسي 3: 4-11) وركّز على كيفية تحقيق الإنسان الجديد وتمنى أن يسود الاستقرار والأمان والسلام على لبنان وسوريا والمنطقة.بعد القدّاس، التقى المؤمنين في صالون الدير وجرى حوار أبويّ حول الأوضاع عامّة.