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لبنان

توتّر وإغلاق محلات... إليكم ما شهدته طرابلس

Lebanon 24
19-01-2025 | 07:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في ساحة الكورة - طرابلس، حيث قام م.ا بضرب س.ب بقسطل حديديّ على وجهه، مما تسبّب بإصابته بجروح خطيرة.

وشهدت المحلة حالة من التوتر وقام أصحاب محلات تجارية بإغلاق أبوابهم.
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