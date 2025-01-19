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لبنان

سلام الى واشنطن للمشاركة في احتفالية تنصيب الرئيس ترامب

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:07
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يزور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام العاصمة الاميركية واشنطن للمشاركة في احتفالية تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب 47 دونالد ترامب يوم الاثنين 20 كانون الثاني 2025، وذلك بدعوة رسمية من ادارة الرئيس ترامب.
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وقد وجهت الادارة الاميركية الجديدة هذه الدعوة الشخصية للوزير سلام، تقديراً لعلاقاته التاريخية بالرئيس ترامب وبالعاصمة واشنطن ولانجازاته بتوطيد العلاقات العربية الاميركية من المحيط إلى الخليج خلال فترة اقامته في الولايات المتحدة الاميركية لاكثر من20 عاماً أمضاها بين مدينة نيويورك، حيث بدأ حياته المهنيه كمحامٍ للقانون الدولي في كبرى مكاتب المحاماة وعاصمة القرار واشنطن حيث تبوأ مناصب رفيعة عدة.

‏‎وسيقوم الوزير سلام خلال هذه الزيارة بإعادة توجيه دعوته السابقة للرئيس ترامب بزيارة لبنان، وتحديدا قرية قانا جنوبي لبنان حيث حصلت اولى معجزات السيد المسيح والعاصمة بيروت ام الشرائع، لينطلق منها الى كفرعقا قرية الحفيد القادم.

‏‎ كما سيتخلل هذه الزيارة لقاء كبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط السيد مسعد بولس اضافةً لمتابعة نتائج زيارته السابقة لمسؤولين اميركيين على علاقة بملف الشرق الاوسط ولبنان كما بعض المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
 
 
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