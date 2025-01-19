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لبنان

للمرّة الثانيّة في غضون 24 ساعة... إجتماع بين نواف سلام ووفد "الثنائي"

Lebanon 24
19-01-2025 | 09:11
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أفادت "الجديد" عن اجتماع يُعقد حالياً بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام ووفد "الثنائي الشيعي" للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.
 
 
 
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