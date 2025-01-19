14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توتّر على الحدود اللبنانيّة - السوريّة وتبادل إطلاق نار
Lebanon 24
19-01-2025
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال على الحدود اللبنانية - السورية عند معبر العريض القصر بين مهربين لبنانيين وآخرين سوريين ما ادى الى حالة من التوتّر.
وبحسب المعلومات، تخلل الإشكال تبادل إطلاق نار، بينما بدأ الجيش بالإنتشار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
19/01/2025 21:44:43
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رجال أعمال لبنانيون إلى سوريا.. بيروت أمام فرصة ومرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
رجال أعمال لبنانيون إلى سوريا.. بيروت أمام فرصة ومرحلة اقتصادية جديدة
19/01/2025 21:44:43
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفته عملية تهريب بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
هذا ما كشفته عملية تهريب بين لبنان وسوريا
19/01/2025 21:44:43
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... سوريا تُصادر أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان
Lebanon 24
بالصور... سوريا تُصادر أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان
19/01/2025 21:44:43
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
لبنان
سوريا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من نسرين طافش: أعلنت عن زواجها في حفل الرياض.. فمن العريس؟
Lebanon 24
مفاجأة من نسرين طافش: أعلنت عن زواجها في حفل الرياض.. فمن العريس؟
01:08 | 2025-01-19
19/01/2025 01:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
00:30 | 2025-01-19
19/01/2025 12:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة جامعة من 24 وزيراً... و"المالية" للشيعة
Lebanon 24
حكومة جامعة من 24 وزيراً... و"المالية" للشيعة
23:07 | 2025-01-18
18/01/2025 11:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان شفاف.. ممثلة معروفة بإطلالة جريئة جداً في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان شفاف.. ممثلة معروفة بإطلالة جريئة جداً في السعودية (فيديو)
03:04 | 2025-01-19
19/01/2025 03:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:22 | 2025-01-19
ما صحة البيان حول يوم أمني في بيروت غدا؟
13:53 | 2025-01-19
إطلاق نار على دورية للجيش في منطقة القصر .. وسقوط جريح
13:43 | 2025-01-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:17 | 2025-01-19
الجيش: استكمال وحدات الجيش تعزيز التمركز في القطاعَين الغربي والأوسط
13:13 | 2025-01-19
البعريني: نحذر من أن تكون التسويات والتركيبة الحكومية على حساب الطائفة السنية
12:37 | 2025-01-19
الجيش ينتشر في بنت جبيل.. ودعوات لعدم العودة قبل بعد ظهر غد
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
19/01/2025 21:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24