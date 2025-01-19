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لبنان

توتّر على الحدود اللبنانيّة - السوريّة وتبادل إطلاق نار

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال على الحدود اللبنانية - السورية عند معبر العريض القصر بين مهربين لبنانيين وآخرين سوريين ما ادى الى حالة من التوتّر.
 
 
وبحسب المعلومات، تخلل الإشكال تبادل إطلاق نار، بينما بدأ الجيش بالإنتشار.
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