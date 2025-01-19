توتّر على الحدود اللبنانيّة - السوريّة وتبادل إطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال على الحدود اللبنانية - السورية عند معبر العريض القصر بين مهربين لبنانيين وآخرين سوريين ما ادى الى حالة من التوتّر.

وبحسب المعلومات، تخلل الإشكال تبادل إطلاق نار، بينما بدأ الجيش بالإنتشار.