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لبنان

المطران نفّاع: العلاقة مع الله ليست ظرفية أو محدودة بيوم الأحد

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:18
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ترأس النائب البطريركي العام على منطقتي جبّة بشري وزغرتا إهدن المطران جوزاف نفّاع، قداس الأحد في كنيسة مار يوحنا المعمدان، بمشاركة الخورأسقف اسطفان فرنجية ومعاونة الشماس إدوار فرنجية، وخدم القداس جوقة الرعية بمشاركة حشد من المؤمنين.
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بعد الإنجيل المقدس، القى المطران نفّاع عظة قال فيها:" إذا أردتُ إقامة علاقة حقيقية مع الله، عليَّ أن أقول له كما قال التلميذان: يا سيد، أين تقيم؟ لكن بدل أن أسأل فقط، يجب أن أفتح له قلبي وبيتي وأدعوه ليسكن معي دائمًا".

وأضاف:" القربانة التي نتناولها في القداس ليست مجرد طقس، بل هي حضور المسيح في حياتنا، ودعوة لنا لنحمله معنا بعد القداس، ليعكس أثره على تفاصيل حياتنا اليومية، سواء في المنزل أو في العمل أو في التواصل مع الناس".

وتابع:" العلاقة مع الله ليست ظرفية أو محدودة بيوم الأحد، بل يجب أن تكون مستمرة في كل تفاصيل حياتنا. فنحن عندما نُسْكِن المسيح في حياتنا، يصبح رفيقنا اليومي، يوجّه ضمائرنا ويساعدنا في تربية أولادنا، ويفتح لنا أبواب الرزق".

وختم المطران نفّاع: "القداسة الحقيقية تبدأ بعد القداس، حين نعيش مع يسوع كرفيق وسند دائم. آمين."

وفي ختام القداس، تم تلاوة صلاة "الوحدة بين المسيحيين".

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