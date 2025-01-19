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لبنان

بعد وفاة جو سكاف... دعوة من الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:27
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دعا  الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل، في بيان تعليقا على حادثة مدرسة "جنة الاطفال" التي ذهب ضحيتها الطفل جو سكاف، الى "إقامة حملات توعية للأهل وفي المدارس، لحماية الأطفال من مخاطر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي تتعاظم يوما بعد يوم، لاسيما على الأطفال غير المؤهلين لتجنب خطورتها، فيقعون ضحيتها".
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ودعا الاتحاد الجهات المعنية الى "وضع تشريعات والتشدد بالعقوبات وتنظيم حملات توعية لحماية الأطفال".
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