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لبنان

في منطقة نهر الموت... مطاردة وتبادل إطلاق نار وضبط كميّة كبيرة من المخدرات

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:52
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 17 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نهر الموت – المتن المواطن (ع.ز.) والسوري (ع.م.) لتأليفهما عصابة لتجارة المخدرات. أثناء مطاردة سيارة المطلوبَين لتوقيفهما، أطلق أحدهما النار على الدورية، فردّ العناصر بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وقد ضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المخدرات بالإضافة إلى مسدس حربي.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
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