انتشال أشلاء شهيد من حي الجلاحية - الشريقي في الخيام

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنه في إطار مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في بلدة الخيام، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها سابقاً، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية، بتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال أشلاء شهيد من حي الجلاحية - الشريقي في بلدة الخيام.وقد تم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هوية الشهيد.وتواصل فرق البحث عملياتها، حيث ستستأنف أعمال المسح صباح الغد في الموقع نفسه، بهدف العثور على المفقودين في المنطقة".