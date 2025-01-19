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لبنان

مداهمات وتوفيات في جبل محسن.. "الحر" في قبضة مخابرات الجيش

Lebanon 24
19-01-2025 | 11:36
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نفذت مخابرات الجيش مداهمة مساء اليوم في منطقة جبل محسن بطرابلس حيث تم توقيف المدعو احمد الحر وشخص اخر، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ووفق المعلومات فإن الحر متهم بتجارة السلاح المهرب من سوريا بعد سقوط النظام فضلا عن ملفات أمنية أخرى. وكانت المخابرات نفذت خلال الأيام الماضية مداهمات في المنطقة نفسها واوقفت مطلوبين وصادرت أسلحة.
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