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لبنان

في حي الابيض... المبنى المنهار قبالة مسجد القائم تم هدمه خوفا من انهياره ذاتيا

Lebanon 24
19-01-2025 | 12:27
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المبنى الذي تردد عصر اليوم، انه انهار في حي الابيض في الضاحية الجنوبية، وهو متصدع بشدة نتيجة غارة خلال العدوان الاسرائيلي، تبين أن القيمين على اعمال الترميم، أقدموا على هدمه لعدم صلاحيته وتجنبا لانهياره ذاتيا، وما قد يسببه من أضرار فادحة.
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والمبنى يقع قبالة مسجد القائم ويوجد فيه مياه "صافي" ومحال للالبسة Avatar.
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