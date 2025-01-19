الجيش ينتشر في بنت جبيل.. ودعوات لعدم العودة قبل بعد ظهر غد

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يستمر الجيش وبالتعاون مع قوات اليونيفيل بنشر عدد من الوحدات العسكرية في مدينة بنت جبيل وغيرها من قرى القضاء بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها.رئيس بلدية بنت جبيل دعا المواطنين الى عدم العودة غداً الى ديارهم الا بعد الساعة الثانية من بعد الظهر، اي بعد انهاء الجيش عملية المسح الميدانية للمنطقة والتأكد من عدم وجود اي مواد خطيرة قد يكون تركها الجيش الاسرائيلي.