ما صحة البيان حول يوم أمني في بيروت غدا؟

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يزعم انه صادر عن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي حول تدابير امنية ستتخذ غدا الاثنين في مدينة بيروت وضواحيها تتعلق بالاوراق الثبوتية للدراجات النارية واحزمة الامان للمركبات واوراق الميكانيك وغيرها.فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع مكتب الوزير مولوي، وقد نفى صدور بيان عن وزارة الداخلية او اي جهة رسمية، في هذا الخصوص، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".