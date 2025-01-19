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لبنان

"القوات اللبنانية": الأخبار المتداولة حول عدد وزرائنا في الحكومة وتوزيع الحقائب غير دقيقة

Lebanon 24
19-01-2025 | 14:44
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "كل الأخبار المتداولة في الإعلام عن "القوات اللبنانية" حول نسبة حضورها وعدد وزرائها في الحكومة والحقائب التي ستؤول إليها والأشخاص الذين سيتم توزيرهم هي أخبار غير دقيقة، وعلى الرغم من أن موضوع التأليف هو موضوع الساعة نتمنى من وسائل الإعلام عدم الخلط بين التقدير المرتبط بشكل الحكومة وتوزيع التمثيل داخلها، وبين المعلومات التي نمتنع أقله على مستوى "القوات" التداول بها إعلاميا قبل أن يُستكمل مسار التأليف، ولذلك، كل ما يتم التداول به غير دقيق، وعندما تنضج الأمور يتم الإعلان رسميا عن نتيجتها وحصيلتها". 
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