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لبنان

قوى الأمن تنعي اللواء المتقاعد عثمان عثمان

Lebanon 24
19-01-2025 | 15:48
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نعت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ اليوم 19-1-2025 وفاة اللواء المتقاعد عثمان عثمان مدير عامّ قوى الأمن الداخلي سابقًا. يُحدّد المكان والتاريخ المتعلّقان بالدفن وتقبُّل التعازي في وقت لاحق.
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لبنان

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