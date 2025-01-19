قوى الأمن تنعي اللواء المتقاعد عثمان عثمان

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نعت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ اليوم 19-1-2025 وفاة اللواء المتقاعد عثمان عثمان مدير عامّ قوى الأمن الداخلي سابقًا. يُحدّد المكان والتاريخ المتعلّقان بالدفن وتقبُّل التعازي في وقت لاحق.