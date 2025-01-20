اطلالة تلفزيونية شاملة لميقاتي الليلة.. سلام يبحث مع "الثنائي الشيعي" تشكيل الحكومة

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يطل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني شامل عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم حيث يتناول مجمل الملفات الراهنة حكوميا وسياسيا وديبلوماسيا، ضمن برنامج"عشرين 30" مع الزميل البير كوستانيان عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.حكوميا تفيد المعطيات أن عملية تأليف الحكومة تسير حتى الآن بخطى ثابتة على أن يكون الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام في الأسبوع الحالي أساسيا لترتيب مسودة التشكيلة والتباحث في توزيع الحقائب وسط كلام يتردد عن احتمال بقاء الوزارات السيادية ضمن التوزيع نفسه الذي اعتمدته الحكومة السابقة.وشهد اليومان الماضيان أول تواصل مباشر بين الرئيس المكلّف وحزب الله، بعدما كان يجري ذلك عبر الرئيس نبيه بري، إذ عُقد لقاءان، السبت والأحد، ضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل.وتوقعت المصادر ان يستكمل الرئيس المكلف تصوره للتشكيلة الحكومية الكاملة، التي يغلب عليها طابع حكومة اختصاصيين، بالتواصل مع مختلف ‏المكوّنات السياسية.واشارت المصادر الى ان التشكيلة ستكون ميثاقية، وتضم مختلف المكونات استناداً الى الكتل النيابي وتمثيلها في المجلس النيابي.وحسب المعلومات، فإن حقيبة المالية، حسمت لشخصية مقبولة من "الثنائي" قريبة من "حركة أمل" ولا تشكل استفزازاً لأحد. اما في ما خصّ الحقائب الأخرى واسماء وزراء "الثنائي" فستبتّ في خلال الايام المقبلة.في المقابل، من المقرر أن يعقد الرئيس المكلّف لقاءات مع القوى السياسية والحزبية، معتمداً الأسلوب نفسه الذي حصل مع "الثنائي الشيعي"،من دون ان يكون لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، ومن دون اسقاط احتمال بروز عراقيل.ديبلوماسيا، يزور وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان لبنان يوم الخميس، لمدة 24 ساعة للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وتسليمه دعوةً لزيارة السّعوديّة. كما سيلتقي بن فرحان كلاّ من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئبس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام.