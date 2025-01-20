Advertisement

لبنان

اطلالة تلفزيونية شاملة لميقاتي الليلة.. سلام يبحث مع "الثنائي الشيعي" تشكيل الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1308655-638729570209796317.jpg
Doc-P-1308655-638729570209796317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يطل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني شامل عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم حيث يتناول مجمل الملفات الراهنة حكوميا وسياسيا وديبلوماسيا، ضمن برنامج"عشرين 30" مع الزميل البير كوستانيان عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.
Advertisement
حكوميا تفيد المعطيات أن عملية تأليف الحكومة تسير حتى الآن بخطى ثابتة على أن يكون الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام في الأسبوع الحالي أساسيا لترتيب مسودة التشكيلة والتباحث في توزيع الحقائب وسط كلام يتردد عن احتمال بقاء الوزارات السيادية ضمن التوزيع نفسه الذي اعتمدته الحكومة السابقة.
وشهد اليومان الماضيان أول تواصل مباشر بين الرئيس المكلّف وحزب الله، بعدما كان يجري ذلك عبر الرئيس نبيه بري، إذ عُقد لقاءان، السبت والأحد، ضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل.
وتوقعت المصادر ان يستكمل الرئيس  المكلف تصوره للتشكيلة الحكومية الكاملة، التي يغلب عليها طابع حكومة اختصاصيين، بالتواصل مع مختلف ‏المكوّنات السياسية.
واشارت المصادر الى ان التشكيلة ستكون ميثاقية، وتضم مختلف المكونات استناداً الى الكتل النيابي وتمثيلها في المجلس النيابي.
وحسب المعلومات، فإن حقيبة المالية، حسمت لشخصية مقبولة من "الثنائي" قريبة من "حركة أمل" ولا تشكل استفزازاً لأحد. اما في ما خصّ الحقائب الأخرى واسماء وزراء "الثنائي" فستبتّ في خلال الايام المقبلة.
في المقابل، من المقرر أن يعقد الرئيس المكلّف لقاءات  مع القوى السياسية والحزبية، معتمداً الأسلوب نفسه الذي حصل مع "الثنائي الشيعي"،من دون ان يكون  لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، ومن دون اسقاط احتمال بروز عراقيل.
ديبلوماسيا، يزور وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان لبنان يوم الخميس، لمدة 24 ساعة للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وتسليمه دعوةً لزيارة السّعوديّة. كما سيلتقي بن فرحان كلاّ من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئبس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:39 | 2025-01-20
03:36 | 2025-01-20
03:33 | 2025-01-20
03:30 | 2025-01-20
03:26 | 2025-01-20
03:17 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24