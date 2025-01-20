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لبنان

قماطي: ما قامت به المقاومة واجب وطني دفاعًا عن لبنان وانتصارها وسام شرف

Lebanon 24
20-01-2025 | 01:31
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أوضح الوزير السابق محمود قماطي في بيان، "تعليقًا عما يجري توزيعه من مواقف له وردت في مقابلة له أمس على قناة الـOTV، حيث تمّ إخراج بعض هذه المواقف من سياقاتها ومعانيها المقصودة، إذ أعاد قماطي التذكير بالموقف الواضح لسماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله وسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وجميع مسؤولي حزب الله "أنّ المقاومة تخوض حرب إسناد فقط ولا تريد توسعة الحرب وإن كانت جاهزة لها في حال حصولها"، إلا أنّ العدو الإسرائيلي هو من عمد إلى توسعة حربه العدوانية على لبنان تنفيذًا لمخططات أعد لها مسبقًا قبل معركة طوفان الأقصى، وليس حادثة "تفجير البايجرات" إلا واحدة من الأدلة على هذه النوايا العدوانية المخططة من قبل هذا العدو المجرم".
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وأعاد "التشديد على موقفه الذي ورد في مقابلة أمس، أنّ ما قامت به المقاومة هو واجب وطني دفاعًا عن لبنان وسيادته، وانتصارها هو وسام شرف وستبقى قوة للبنان في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي".
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