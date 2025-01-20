18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قماطي: ما قامت به المقاومة واجب وطني دفاعًا عن لبنان وانتصارها وسام شرف
Lebanon 24
20-01-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح الوزير السابق محمود قماطي في بيان، "تعليقًا عما يجري توزيعه من مواقف له وردت في مقابلة له أمس على قناة الـOTV، حيث تمّ إخراج بعض هذه المواقف من سياقاتها ومعانيها المقصودة، إذ أعاد قماطي التذكير بالموقف الواضح لسماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله وسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وجميع مسؤولي حزب الله "أنّ المقاومة تخوض حرب إسناد فقط ولا تريد توسعة الحرب وإن كانت جاهزة لها في حال حصولها"، إلا أنّ العدو الإسرائيلي هو من عمد إلى توسعة حربه العدوانية على لبنان تنفيذًا لمخططات أعد لها مسبقًا قبل معركة طوفان الأقصى، وليس حادثة "تفجير البايجرات" إلا واحدة من الأدلة على هذه النوايا العدوانية المخططة من قبل هذا العدو المجرم".
Advertisement
وأعاد "التشديد على موقفه الذي ورد في مقابلة أمس، أنّ ما قامت به المقاومة هو واجب وطني دفاعًا عن لبنان وسيادته، وانتصارها هو وسام شرف وستبقى قوة للبنان في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
05:23 | 2025-01-19
19/01/2025 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
15:00 | 2025-01-19
19/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
10:32 | 2025-01-19
19/01/2025 10:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
12:00 | 2025-01-19
19/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:39 | 2025-01-20
النائب فياض من النبطية: ننتظر 26 الجاري موعد انسحاب العدو من اراضينا
03:36 | 2025-01-20
صيف في عزّ كانون الثاني.. ارتفاع اضافي في درجات الحرارة
03:33 | 2025-01-20
الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الصيني
03:30 | 2025-01-20
من حماس إلى حزب الله والحوثيين.. ماذا سيحدث الآن لـ"محور المقاومة"؟
03:26 | 2025-01-20
"القوات": كلام قاسم عن جهوز المقاومة يناقض خطاب القسم وكلمة سلام بعد تكليفه
03:17 | 2025-01-20
درغام: تعنينا الاصلاحات لا اسم رئيس الجمهورية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
20/01/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
20/01/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
20/01/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24