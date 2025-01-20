Advertisement

لبنان

"حزب الله كرّم شهداء في الغازية

Lebanon 24
20-01-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1308693-638729618594454650.jpg
Doc-P-1308693-638729618594454650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم قطاع صيدا في "حزب الله" احتفالا تكريميا لعدد من الشهداء في بلدة الغازية، أقيم في قاعة مجمع الإمام المهدي، في حضور وفد من قيادة الحزب في منطقة جبل عامل الثانية وفي قطاع صيدا وعوائل الشهداء والجرحى وفاعليات البلدة وشخصيات حزبية وعلمائية.
Advertisement

تخلل الاحتفال تشييع رمزي داخل القاعة وألقى مسؤول شعبة الغازية سمير حسون كلمة من وحي المناسبة، حيا فيها "تضحيات الشهداء والجرحى وعوائلهم"، مشيدا "بالبطولات والملاحم الحسينية التي سطروها على أرض الجنوب". 

واختتم الاحتفال بمجلس عزاء تلاه حجازي حجازي ومجلس لطم للرادود يوسف سعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2025-01-20
05:39 | 2025-01-20
05:37 | 2025-01-20
05:33 | 2025-01-20
05:29 | 2025-01-20
05:28 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24