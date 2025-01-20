"حزب الله كرّم شهداء في الغازية

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نظم قطاع صيدا في "حزب الله" احتفالا تكريميا لعدد من الشهداء في بلدة الغازية، أقيم في قاعة مجمع الإمام المهدي، في حضور وفد من قيادة الحزب في منطقة جبل عامل الثانية وفي قطاع صيدا وعوائل الشهداء والجرحى وفاعليات البلدة وشخصيات حزبية وعلمائية.تخلل الاحتفال تشييع رمزي داخل القاعة وألقى مسؤول شعبة الغازية سمير حسون كلمة من وحي المناسبة، حيا فيها "تضحيات الشهداء والجرحى وعوائلهم"، مشيدا "بالبطولات والملاحم الحسينية التي سطروها على أرض الجنوب".واختتم الاحتفال بمجلس عزاء تلاه حجازي حجازي ومجلس لطم للرادود يوسف سعد.