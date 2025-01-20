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لبنان

حيدر يلتقي ظهرا وفد اللجنة العراقية لتقديم مساعدات الى لبنان

Lebanon 24
20-01-2025 | 02:58
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يستقبل رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر في مكتبه في  بئر حسن ،  ظهر اليوم، وفد اللجنة العراقية التي شكلها مجلس الوزراء العراقي بهدف تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب اللبناني، بعد العدوان الصهيوني على لبنان.
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وتتألف اللجنة من وكيل وزارة التجارة  ستار جبار عباس الجابري رئيسا، يرافقه عضو مجلس النواب السابق حسن فدعم عسل الجنابي، الدكتور علاء حسن الابراهيمي،  احمد كاظم عويد ممثلا الهلال الاحمر ومصطفى خضر علاوي مرافق رئيس اللجنة.
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