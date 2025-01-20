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لبنان

درغام: تعنينا الاصلاحات لا اسم رئيس الجمهورية

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:17
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رأى النائب أسعد درغام أنه "سيتم تقديم تشكيلة واحدة للحكومة متفق عليها سلفاً بين رئيس الجمهولابة العماد جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام  وحتى الساعة لم تبت الأسماء أو الحقائب بعكس ما يُشاع  باستثناء وزارة المال"، مشيرٍا إلى أنه "يجب عدم تقييد الرئيس  سلام بأنه يمثل التغييرين وانما يمثل كل الكتل التي سمّته".
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وفي حديث لقناة "الجديد"، طالب درغام "كتيار وطني حر بعدالة ووحدة المعايير ولسنا متمسكين بأي وزارة"، اضاف: "نحن بقينا على مبادئنا، مارسنا قناعتنا السياسية بكل حرية وراحة ضمير، وما يعنينا هو الاصلاحات وليس اسم رئيس الجمهورية ونحن ندعم الرئيس جوزاف عون".

ختم: "أمال عدة ملقاة على العهد والأهم اعتماد معايير موحدة، ومن أهم المؤسسات مجلس الخدمة المدنية، ويجب تفعيلها".
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