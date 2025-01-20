صيف في عزّ كانون الثاني.. ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا يتحول بعد الظهر الى غائم كليا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتنشط الرياح في المناطق الجنوبية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى مساء يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة حتى يوم الجمعة.وجاء في النشرة الآتي:ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات .الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا يتحول بعد الظهر الى غائم كليا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتنشط الرياح في المناطق الجنوبية.الأربعاء:غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية ليلا.الخميس:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ، ومن المتوقع أن تشتد أحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية ورياح ناشطة تصل لحدود ال 60 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1500، ولكن من دون تسجيل تراكمات فعالة على هذا المستوى.-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة ، في الداخل من 2 الى 20 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد الى متوسط ، يسوء أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب على المرتفعات.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,42-ساعة غروب الشمس: 16,57