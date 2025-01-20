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لبنان

روّج المخدّرات على متن سيّارة أجرة.. المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة توقفه

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:50
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه ضمن إطار الخطّة التي وضعتها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات على الأراضي اللبنانية كافّة. وبنتيجة الرّصد والتّعقّب من قِبَل قطعات وحدة الشّرطة القضائيّة حول سيّارة أجرة يقوم سائقها بترويج المخدّرات على الأوتوستراد السّاحلي، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة في هذه الوحدة المذكورة، بنصب كمينٍ محكمٍ أسفر عنه توقيف السّيّارة في محلّة نهر الموت وإلقاء القبض على سائقها، ويُدعى
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خ. ب. (من مواليد عام 1976، سوري الجنسية)

عُثِرَ بحوزته على كميّات كبيرة من المخدّرات معدّة للترويج (كيتامين، باز كوكايين، كريستال ميث، كبتاغون، حبوب مخدّرة، حشيشة كيف، ماريجوانا…) إضافةً إلى هواتف خلويّة ومبالغ ماليّة

تم تسليم الموقوف والسّيّارة والمضبوطات إلى المرجع المعنيّ، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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