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لبنان

البزري: للاستفادة من الدعم الكبير نيابيا وشعبيا من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
20-01-2025 | 04:13
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رأى النائب عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي، أن عملية تأليف الحكومة ليست سهلة، ولكن يجب ألا تكون صعبة، لافتا الى أن "النجاح ليس في الحصول على مقاعد وزارية، بل في نجاح هذه الحكومة والاسراع في تأليفها من دون تسرع والرئيسان جوزاف عون ونواف سلام سيستطعيان تجاوز التفاصيل".
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ودعا البزري الرئيسين عون وسلام الى "الاستفادة من الدعم الكبير نيابيا وشعبيا من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة ترقى إلى طموحات المواطنين، وتلاقي القناعة السائدة بدخول لبنان مرحلة جديدة".

ورأى أن" أول بيان وزاري ستكون له ثقة عالية في البرلمان والمشاروات الجارية ليست لوضع شروط بل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف والامور تسير بشكل سلس، وفي المعادلة الجديدة الجميع إلى جانب الحكومة وداعما لها إضافة الى كونه مراقبا عليها ويسائلها في البرلمان".

                       
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