حريق داخل مرفأ بيروت.. صور ترصد المشهد

أخمد فوج إطفاء بيروت، اليوم الإثنين، حريقاً اندلع داخل أحد المطاعم الصغيرة في نطاق المرفأ وتحديداً لناحية المدخل رقم 14 من جهة الكارنتينا.

وأسفر الحريق عن أضرار مادية، وقد عملت فرق الإطفاء على تبريد المكان.