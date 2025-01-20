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لبنان
قصف اسرائيلي متقطّع على منطقة السدانة
Lebanon 24
20-01-2025
|
04:40
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تعرضت منطقة السدانة في مرتفعات شبعا في منطقة العرقوب قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع العدو الاسرائيلي المقابلة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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