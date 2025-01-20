قصف اسرائيلي متقطّع على منطقة السدانة

تعرضت منطقة السدانة في مرتفعات شبعا في منطقة العرقوب قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع العدو الاسرائيلي المقابلة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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