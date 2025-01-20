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لبنان

الرئيس عون التقى ميناسيان

Lebanon 24
20-01-2025 | 04:58
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان.
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