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لبنان

بين عين عرب والوزاني... عناصر من جيش العدو اعتقلت ثلاثة مزارعين

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:00
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اعتقلت عناصر من جيش العدو الاسرائيلي ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
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