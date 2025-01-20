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لبنان
بين عين عرب والوزاني... عناصر من جيش العدو اعتقلت ثلاثة مزارعين
Lebanon 24
20-01-2025
|
05:00
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اعتقلت عناصر من جيش العدو الاسرائيلي ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
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