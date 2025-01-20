المكاري: على الإعلاميين الجدد استكمال مسيرة الرعيل السابق

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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، الإعلامي كريستيان أوسي وزوجته الإعلامية نعمت عازوري أوسي، ضمن مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد "تلفزيون لبنان".وتوجهت عازوري بالشكر الى كل من ساهم في وصولها الى ما وصلت اليه في مجال الإعلام، بدءا من عائلتها وأهلها الى من ساهم "بتربيتها إعلاميا ووضعها على طريق المهنة". كما توجهت بالشكر الى الجمهور الذي "نظر اليها بنظرة مختلفة ورقي مختلف"، وأملت في أن تبقى صورتها كما أحبها الناس.وأثنت على مزايا الوزير المكاري الذي "تحدى الصعاب بطاقة قوية في وزارته، ومن الضعف خرجت القوة فأنتجت أمورا جميلة"، معتبرة أن تكريمها وزوجها "مدعاة فخر واعتزاز لهما".بدوره شكر أوسي لوزير الإعلام مبادرته وقال: "أنت اختصرت لنا بهذا التكريم رحلة عمر من 45 سنة من الكد والتعب والعمل لأن الظروف حينها كانت مختلفة عن تلك الحالية، إلا أنها كانت مليئة بالإنجازات من لبنان إلى خارجه، حيث كان تلفزيون لبنان المرجع".وأمل في أن يعود الإعلام اللبناني مع العهد الجديد الى الازدهار وان يكون "درة تاج الإعلام العربي"، مؤكدا بأنه "مع وزراء من أمثال الوزير المكاري بما حققه بالرغم من الظروف الصعبة سيكون المستقبل نير والأمل موجود بوجود شباب كالوزير الحالي".وتوجّه المكاري الى المكرمين فقال: "من أهم اللحظات في حياتي الوزارية أنني تعرفت على أشخاص مثلكما ولكل من شكل الأساس للإعلام اللبناني في التلفزيون والإذاعة والسينما والمسرح والكتابة".أضاف: "هناك أمر مميز في نعمت أنها لم تتغير لناحية منذ أن كانت تظهر على التلفزيون، وبالرغم من مغادرتها الشاشة إلا أنها بقيت في القلوب. كريستيان ونعمت يشكلان نموذجا لثنائي حضاري حديث ومرتب وقدوة للكثير من العائلات."وأشار الى أهمية ما قام به الثنائي أوسي من نقل تجربته الإعلامية الى الجامعة، "اذ ساهما في تخريج أجيال تشبههما، بعكس بعض الأجيال التي لا تليق بلبنان في موضوع الإعلام، علما أن الإعلام اللبناني هو الأول عربيا بالرغم من كل الظروف، وهو أمر يجب أن يتمثل به كل الإعلاميين والإعلاميات الجدد من خلال استكمال المسيرة التي بدأها الرعيل السابق".كما كرم المكاري الفنان الراحل جان خضير حيث تسلم الدرع باسمه شقيقه إدمون خضير الذي قال بعد اللقاء:" انه لفخر لنا بأن يكرم شقيقي من قبل وزير الاعلام بعد حوالى 4 اعوام على رحيله. جان باق في قلوب كل محبيه لأنه أعطى الكثير لهذا الوطن".بدوره، قال الوزير المكاري: "خسرت بلدة علما - زغرتا ثلاثة أصدقاء بأوقات متقاربة، الوزير جان عبيد، الصحافي بولس كنعان الذي كرمته أمس وضحكة تلفزيون لبنان والمسارح جان خضير الذي له في أرشيف تلفزيون لبنان حلقات كوميدية مميزة يعاد عرضها مراراً مثل المعلمة والاستاذ ونساء في العاصفة وغيرها".ختم : "أسعدني أن أكرم أكثر من أربعين فناناً على هامش برنامج " ألبوم الاصالة " في تلفزيون لبنان، كما أسعدني أن يكون بين المبدعين شخصيات فنية من شمال لبنان فبالاضافة الى جان خضير كرمت: صلاح تيزاني وسميرة بارودي وعمر ميقاتي ورفعت طربيه وهيام يونس وإلفيرا يونس ووليد توفيق وشكري أنيس فاخوري وأماني وجورج شلهوب الذين لهم في تلفزيون لبنان بصمات تاريخية خالدة ".