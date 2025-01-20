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لبنان

المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان بدأت زيارة لاسرائيل

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:37
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أعلن مكتب المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت في بيان،  انها "بدأت اليوم، زيارة لإسرائيل، حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركز مناقشاتها على الخطوات التي يتم اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وكذلك على التحديات المتبقية.  كما ستكون الحاجة إلى تحفيز تنفيذ القرار رقم 1701 (2006) الصادر عن مجلس الأمن موضوعًا رئيسيًا لمباحثاتها.
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وقبل رحلتها، رحبت المنسقة الخاصة بالتقدم المحرز من خلال انسحاب الجيش الاسرائيلي وإعادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع في جنوب لبنان، فيما دعت الى استمرار الالتزام من قبل جميع الأطراف".

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