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لبنان

بيان عاجل من الأمن العام للبنانيين: إحذروا هذه الصفحة

Lebanon 24
20-01-2025 | 06:01
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
 
تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة سوا SAWA على موقع فيسبوك، كونه من المرجح أنها عائدة للموساد الإسرائيلي وتهدف الى تجنيد المواطنين اللبنانيين للعمل لصالحهم.
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