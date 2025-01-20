فرنجيه: كلّ الشكر للمدعي العام البيئي في الشمال

كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه الخاص على منصة "اكس": "أخيرا وبعد كلّ المراجعات التي قمنا بها مع وزارة البيئة في ما يتعلق بمكب النفايات في محيط بلدية كوسبا - الكورة من دون الوصول إلى النتائج التي طالبنا فيها، أقدَم المدعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل فور تبلغه من قبلنا بموضوع المكب وقبل تقديم الشكوى بشكل رسمي، على إقفال المكب بالشمع الأحمر. كلّ الشكر للمدعي العام البيئي في الشمال على مناقبيته وتجاوبه".

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