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لبنان

قوات العدو جرفت مقبرة البطيشية التابعة لبلدة الضهيرة

Lebanon 24
20-01-2025 | 06:30
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قامت قوات العدو الاسرائيلي بجرف مقبرة البطيشية التابعة لبلدة الضهيرة في محيط تل اسماعيل.
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