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لبنان
قوات العدو جرفت مقبرة البطيشية التابعة لبلدة الضهيرة
Lebanon 24
20-01-2025
|
06:30
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قامت قوات العدو الاسرائيلي بجرف مقبرة البطيشية التابعة لبلدة الضهيرة في محيط تل اسماعيل.
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