ميقاتي: سنبقى في خدمة لبنان ونتمنى عهداً ميموناً للرئيس عون

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: "أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده".

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كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: "أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا".

وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.

كذلك، قال ميقاتي إنه "كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى"، مشيراً إلى أن سلام يمثل "شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن"، وأضاف: "نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية".

وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:

إخوتي دولة نائب الرئيس

معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء

أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.

فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة "معاً للإنقاذ" وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.

هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.

أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.

معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .

معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذاً للبنان.

معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.

معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.

معاً تألّمنا من أجل الجنوب.

معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.

واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.

المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.

البعض شاهدنا نبذل ونضحي ونعاني . بعضهم شهد علينا ،وبعضهم شهد لنا.

نحنُ بإيمان وثبات ورؤية مستقبلية نتطلع الى الثناء ،فنقدرُّه ونشكرُ قائله ، ونلتفتُ الى الانتقاد ، فنتنبَّهُ اليه ولا نُهمله.

السيدة الوزيرة

السادة الوزراء

كنا معا وكل واحد منا عمل بجهد واخلاص. نائب رئيس الحكومة كان دائم الحرص على وضع الأمور في نصابها. حضّر وانهى مشاريع القوانين المتعلقة بالضريبة الموّحدة على الدخل وقانون المحاسبة العمومية وقانون الاصلاح الجمركي.

وزير الخارجية في حركة مستمرة، ولم يتوان لحظة عن اظهار وجهة النظر اللبنانية في مكانها، إن كان في موضوع النازحين وفي موضوع العدوان الاسرائيلي.

وزير الدفاع كان دائما عينا على الجيش وعينا على القانون.

وزير الداخلية أنجز الانتخابات النيابية وتابع شؤون الامن والبلديات.

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية اقرت استراتيجة التحوّل الرقمي وفق اولويات بدأت بالتوقيع الالكتروني والهوية الرقمية والحكومة الالكترونية ورقمنة الخدمات والأمن السيبراني.

وزير المال مع فريق عمل الوزارة انتقل من الاستعانة باحتياط مصرف لبنان الى التعاون مع المصرف المركزي وايضا قام بتحسين الموازنة والميزانية العامة والحساب 36 لدى مصرف لبنان .عندما استلمنا في العاشر من ايلول 2021 كان حساب الخزينة سلبيا واصبح اليوم الحساب الخاص بوزارة المال لدى مصرف لبنان يفوق الملياري دولار، اضافة الى ذلك كان احتياط مصرف لبنان بالعملات الاجنبية ما يعادل 8 مليار دولار وبات اليوم يفوق الـ10.4 مليار دولار. وهذا ناتج عن حسن ادارة وزارة المال وعما نتج عن وفر في الميزانية العامة للاعوام 2022 - 2023 - 2024.

وزير العدل عمل بصمت على صون القضاء.

وزير الاتصالات ابقى لبنان على تواصل مع الخارج خاصة في الفترة الأولى للحكومة والشح المالي في جينه.

وزير الاشغال والنقل سعى جاهدا لتبقى رئة لبنان الممثلة بالمطار والمرافق نابضة بالحركة، وعمل ضمن ضوابط الموازنة على صيانة الطرق.

وزير التربية أمّن استمرارية التعليم واجراء الامتحانات لثلاث سنوات متتالية ومعالجة كل الاضرابات والتعطيل الذي كان يحصل.

وزير الصحة شاهد العالم على حضور الوزارة خصوصا ابان العدوان الاسرائيلي الاخير.

وزير العمل عمل على التنظيم الالكتروني للوزارة.

وزير الشؤون الاجتماعية كان دائم السعي لانجاح مساعدة المحتاجين، لدرجة انه اصبح معقبا كل معاملة من اجل انجازها باسرع وقت لمساعدة كل محتاج.

وزير السياحة وعلى الرغم من كل العراقيل والتحديات حافظ عل صورة لبنان السياحية مطلقا سلسلة مشاريع ابرزها "مشوار"ونحن باذن الله سنتابع المشوار يدا واحدة.

وزير البيئة شهد الجميع على عمله في ادارة عملية الاغاثة خلال العدوان الاسرائيلي وخاصة الشفافية في هذه العمليات، وعلى ما قام به لاصدار المراسيم اللازمة بمعالجة ملف النفايات الصلبة.

وزير الاعلام حافظ على رصانة الاعلام الرسمي وفتح آفاقا اضافية له الى العالم الفرنكوفوني.

وزير الصناعة كان دوما في طليعة المدافعين عن الصناعة وضرورة اعطاء الحوافز وحماية الصناعيين.

وزير الشباب والرياضة استضاف فعالية "بيروت عاصمة للشباب العربي" وعمل على تحديث القوانين والانظمة المتعلقة بالشباب والرياضة، وكان لبنان حاضرا في كل الانشطة الدولية وخاصة في اولمبياد باريس.

وزير الثقافة فتح آفاقا عدة على الثقافة أهمها طرابلس عاصمة الثقافة العربية.

وزير الزراعة أطلق خطة النهوض بقطاع القمح وقام باعداد سجل المزارعين.

وزير الاقتصاد كان اسما على مسمّى، سلاما في حقيبته.

أما وزير الطاقة فقد قدم اخيرا التعديلات اللازمة للقانون 462 في ما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء على امل ان نرى الكهرباء قريبا.



يا أهل هذه الدار

فرحتنا جميعاً وفرحة جميع المواطنين ولبنانيي الانتشار ، أن صار للبنان رئيس للجمهورية بعد شغور طال سنتين وثلاثة اشهر ، فإستكمِل عقد المؤسسات الدستورية بإنتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية ، وهذا ما أراح اللبنانيين جميعاً وأفرح الدول الشقيقة والصديقة وفتح المستقبل امام إستقرارات واعدة وإستثمارات مأمولة.

معاً نتمنى لفخامة الرئيس جوزف عون ابن الجنوب وقائد الجيش الذي حمى لبنان وحافظ على منعة الجيش ورفعة كرامته ،عهداً ميمونا يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحافل العالمية.

معالي الوزراء

كان مريحاً و مُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى ، وهو شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن . ونتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية.

هذا عملنا وهذا سلوكنا ، وهذا خطنا الذي إنتهجناه بأن ندعم المؤسسات الدستورية ونساعد المسؤولين في كل وقت ومن أي موقع نكون فيه.

ختاما اشكر تعاونكم واتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وان تكون الايام المقبلة خيرا على وطننا واهلنا. وشكرا لكم..