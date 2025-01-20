عن "حزب الله"... إليكم ما قاله أدرعي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "إسرائيل تعمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حرفيا".



وأضاف أدرعي: "لن نسمح ببقاء حماس أو أي منظمة إرهابية على حدودنا".



وقال أيضًا إن بلاده ستعمل على "منع حزب الله من تسليح نفسه والانتشار في جنوب لبنان"، وأشار إلى أن "الهدف هو عودة مواطنينا إلى بيوتهم في الشمال، ومنع حزب الله من تهديدهم". (الحرة)

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