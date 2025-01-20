ابراهيم مورا رئيساً جديداً لجمعية "تجار زغرتا الزاوية"

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جرت اليوم عملية انتخاب لجنة ادارية جديدة لجمعية "تجار زغرتا الزاوية" وفاز ابراهيم بطرس مورا رئيسا بالتزكية خلفا للرئيس السابق جود صوطو الذي تولى رئاسة الجمعية 31 سنة.وتوافق التجار على لجنة جديدة ضمت 12 عضوا، فازت بمركز نائب الرئيس نور رومية، والاعضاء من التجار البارزين الذين وزعوا المهام الادارية عليهم.وهنأت بلدية زغرتا - اهدن المجلس الجديد، وتمنت له "التوفيق في مهامه التي من شأنها انعاش السوق التجاري وتحريك الدورة التجارية بسلسلة خطوات ومشاريع حيوية تخدم الحركة التجارية في منطقتنا".