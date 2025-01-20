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لبنان
فيّاض التقى وفدا من نقابة المحطات وموزعي المحروقات
Lebanon 24
20-01-2025
|
07:36
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اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض مع وفد من نقابة المحطات وموزعي المحروقات، وتطرق المجتمعون و+فق بيان عن مكتب فياض إلى المشاكل التي يعانيها قطاع المحروقات، وبحثوا في "التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل بين الوزارة والنقابة لخدمة المجتمع، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. وتمّ تأكيد أهمية العمل الجاد والمستمر لضمان استمرارية توافر الخدمات الأساسية للمجتمع".
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وخلال اللقاء، شكر المجتمعون الوزير فيّاض على "تفانيه في العمل وجهوده المستمرة لدعم هذا القطاع"، وقدروا التعاون والدعم الذي قدّمه لهم خلال فترة توليه الوزارة لما فيه خير المواطن.
وقدّم المجتمعون درعاً تقديرية للوزير فيّاض تقديرًا لجهوده الحثيثة والدور الحيوي الذي لعبه في مواجهة التحديات وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
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