Advertisement

لبنان

فيّاض التقى وفدا من نقابة المحطات وموزعي المحروقات

Lebanon 24
20-01-2025 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1308846-638729807196377934.jpg
Doc-P-1308846-638729807196377934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض مع وفد من نقابة المحطات وموزعي المحروقات، وتطرق المجتمعون و+فق بيان عن مكتب فياض إلى المشاكل التي يعانيها قطاع المحروقات، وبحثوا  في "التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل بين الوزارة والنقابة لخدمة المجتمع، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. وتمّ تأكيد  أهمية العمل الجاد والمستمر لضمان استمرارية توافر الخدمات الأساسية للمجتمع".
Advertisement

وخلال اللقاء، شكر المجتمعون الوزير فيّاض على "تفانيه في العمل وجهوده المستمرة لدعم هذا القطاع"، وقدروا التعاون والدعم الذي قدّمه لهم خلال فترة توليه الوزارة لما فيه خير المواطن.

وقدّم المجتمعون درعاً تقديرية للوزير فيّاض تقديرًا لجهوده الحثيثة والدور الحيوي الذي لعبه في مواجهة التحديات وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:32 | 2025-01-20
09:35 | 2025-01-20
09:06 | 2025-01-20
08:53 | 2025-01-20
08:47 | 2025-01-20
08:28 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24