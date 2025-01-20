بيانٌ من الجيش.. هذه تفاصيله

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 20 /1/ 2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيناتا – بنت جبيل.

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