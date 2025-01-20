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لبنان

قوى الأمن و"قدامى القوى المسلحة اللبنانية" نعيا اللواء المتقاعد عثمان عثمان

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:19
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 نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللواء عماد محمود عثمان وعائلة آل عثمان ورابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية في بيان، اللواء المتقاعد عثمان خزاعي عثمان المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي الرئيس السابق لرابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية.
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يصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر يوم غد الثلاثاء ويوارى في الثرى في جبانة العائلة في بلدة الزعرورية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثاني والثالث في منزل العائلة الكائن في الزعرورية حي القصيبة تقبل التعازي في بيروت يومي السبت والأخد 25 و26/1/2025 في صالة DUNE فردان من الساعة الثالثة عصراً لغاية السابعة مساء".

لبنان

تعازي ووفيات

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