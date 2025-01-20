باسيل بحث مع سفير مصر في الوضع بعد الإنتخابات الرئاسية

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في منزله في البياضة السفير المصري علاء موسى، بحضور النائب سليم عون ومنسق العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق.



وكان بحث في" آفاق الوضع اللبناني بعد الإنتخابات الرئاسية وتكليف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة"، على ما افاد مكتب باسيل الاعلامي.

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